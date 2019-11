Adobe plant die Einführung eines Echtheitssiegel für Grafiken, Fotos und Videos und hat gemeinsam mit Twitter und der New York Times die Content-Authenticity-Initiative gestartet. Deep Fakes, Fake News und Content-Klau in sozialen Netzwerken - Adobe will solchem und anderem Missbrauch von Grafiken, Fotos und Videos künftig einen Riegel vorschieben. Gemeinsam mit Twitter und der New York Times hat das Softwareunternehmen die Content-Authenticity-Initiative gestartet. Im Rahmen dieser Initiative sollen Content-Erschaffer eine Möglichkeit an die Hand bekommen, wie sie ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...