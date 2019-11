Mitglieder des hochexklusiven No Brainer Clubs feiern weiter die Aktie von IVERIC bio (WKN: A2PHLF). Innerhalb der letzten zwei Wochen ging es für den Augenspezialisten an der Börse um zeitweise +370% nach oben. Doch: Ist das vielleicht erst der Anfang?

Wir vom No Brainer Club halten weiterhin IVERIC-Aktien, da wir denken, dass das Unternehmen im Peer-Group-Vergleich und angesichts der Größe des noch unbespielten Dry-AMD-Marktes immer noch eklatant unterbewertet ist. Die Wall Street beginnt erst damit, das zuvor quasi abgeschriebene Zimura-Asset wieder einzupreisen. Wie viel Potenzial damit verbunden zu sein scheint, zeigt auch die gestern nachbörslich veröffentlichte Ankündigung des Unternehmens, noch diesen Monat in New York einen speziellen Zimura-Investorentag zu veranstalten.

Key Events am 12. und 20. November

Zunächst wird IVERIC kommende Woche Dienstag seinen Quartalsbericht vorlegen, weitere Details zum kürzlich vermeldeten Phase-2b-Studienerfolg mit Zimura vorstellen und im Rahmen eines Conference Calls mit Analysten diskutieren.

Die Daten sind offensichtlich derart verheißungsvoll, dass IVERIC sogar den ungewöhnlichen Schritt geht, kurz darauf einen gesonderten Investorentag in New York einzuberufen - das Unternehmen nennt es "Zimura R&D Symposium for Investors".

Hier sollen am 20. November nicht nur die Studienergebnisse nochmals in der gebotenen Ausführlichkeit präsentiert werden, sondern auch mit Fachleuten und Key Opinion Leadern aus der Augenheilkunde diskutiert werden. Logisch: Diesen Weg würde man nicht wählen, wenn die Studienresultate letztendlich weniger stark wären als erwartet.

Kampf gegen Erblindung - Milliardendeals satt

Zimura, das gegen geografische Atrophie bei der trockenen altersbedingten Makuladegeneration (AMD) eingesetzt wird, adressiert einen Milliardenmarkt, für den sich bekannterweise die größten der Großen aus der weltweiten Pharmaindustrie interessieren.

Allen voran Novartis baut seine Präsenz ...

