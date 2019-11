Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die dauerhafte Niedrigzinsphase nagt an der Kapitalstärke von Versorgungseinrichtungen, so die Experten von Quant.Capital Management.Versicherer wie Pensionskassen sollten deshalb von der BaFin stärker kontrolliert werden, habe die Aufsichtsbehörde auf der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht am 29. Oktober erklärt. "Kostensenkungen allein reichen allerdings nicht aus, ein gezieltes Risikomanagement kann neue Spielräume für Renditen schaffen", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...