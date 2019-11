Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Mit Matthias Schiestl verstärkt ein weiterer Senior Portfolio Manager das Healthcare-Team der Apo Asset Management GmbH (apoAsset), so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit baut das Unternehmen seinen Schwerpunkt Gesundheitsfonds personell und fachlich weiter aus. Der Diplom-Volkswirt und zertifizierte Analyst (CIIA) hat über 13 Jahre Erfahrung als Fondsmanager und war bereits seit 2011 Teil des Multi-Asset-Teams der apoAsset. Frühere Stationen waren die Landesbank Baden-Württemberg und genossenschaftliche Institute. Matthias Schiestl wird unter anderem den kürzlich aufgelegten Fonds apo Emerging Health mit verwalten und dabei auch seine breite Erfahrung in Schwellenländer-Investments einbringen. ...

