Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach einer Veranstaltung mit dem Management auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Kunststoffkonzern könnte bei den Investitionen noch kleinere Anpassungen vornehmen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Konzern die Anlaufkosten für die neue MDI-Produktionsstätte in den USA quantifiziert. MDI ist ein Schaumstoff-Vorprodukt./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 08:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 08:44 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-11-05/11:22

ISIN: DE0006062144