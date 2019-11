Stuttgart/Würzburg (ots) - 20 Jahre nach der Gründung der weltgrößten Waldschutzorganisation PEFC in Würzburg treffen sich Abgesandte aus aller Welt am 14. November erneut in der Mainstadt, um darüber zu diskutieren, wie nachhaltigen Holz- und Papierprodukten der Sprung aus der Nische in den Massenmarkt gelingt.Wir möchten Sie deshalb ganz herzlich einladen, dabei zu sein, wenn am 14.11.2019 von 10.00 bis 16.30 Uhr auf der Festung Marienberg in Würzburg Forstexperten aus 51 Ländern gemeinsam mit Organisationen wie dem WWF und global agierenden Unternehmen wie IKEA über ihre Anregungen und Erwartungen diskutieren. Darüber hinaus werden die potenziellen Wirkungen, die Chancen und Herausforderungen der Nachhaltigkeitszertifizierung beleuchtet.Für Medienvertreter wird es bereits ab 9.00 Uhr die Gelegenheit zu Interviews und Fotos geben. Gegen 10.15 Uhr ist ein Grußwort der Schirmherrin und Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner geplant.Das komplette Programm sowie weitere Informationen finden Sie unter: http://ots.de/N5EiROUm eine formlose Akkreditierung bei Catrin Fetz, fetz@pefc.de, Tel. 0711 / 2486 1820, Mobil 0151 / 400 39359, wird bis zum 11.11.2019 gebeten.Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.Über PEFC:PEFC ist die größte Institution zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. PEFC Deutschland e.V. wurde 1999 gegründet und entwickelt die Standards und Verfahren der Zertifizierung, stellt der Öffentlichkeit Informationen bereit und vergibt die Rechte am PEFC-Logo in Deutschland. PEFC ist in Deutschland das bedeutendste Waldzertifizierungssystem: Mit rund 7,6 Millionen Hektar zertifizierter Waldfläche sind bereits rund zwei Drittel der deutschen Wälder PEFC-zertifiziert.Pressekontakt:Catrin FetzPEFC Deutschland e. V.Tübinger Straße 1570178 StuttgartTel.: 0711 24861820fetz@pefc.deOriginal-Content von: PEFC Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68401/4429829