Die Ad Hoc von Wirecard kam um 11.20 h - der Konzern wagt den Markteintritt in China. Was das bedeutet und was Sie tun sollten, das haben wir um 11.22 Uhr an unsere Abonnenten im Turbo-Dienst herausgeschickt. Der letzte Trade auf Wirecard war ein "long" bei rund 115 Euro, jetzt schauen wir mal, was sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...