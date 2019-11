Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 11,70 auf 13,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nachdem die Airline mit ihren jüngsten Quartalszahlen seine Erwartungen übertroffen habe, habe er seine Schätzungen an das obere Ende der gestrafften Unternehmenszielspanne angepasst, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IE00BYTBXV33