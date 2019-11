Die europäischen Börsen haben am Dienstag ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Händler sprachen von einer anhaltend freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten, die weiterhin von der Hoffnung auf Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit getragen werde. Allerdings hielten sich die Kursgewinne angesichts der Rally der letzten Tage in Grenzen.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um 0,19 Prozent auf 3672,03 Punkte vor. Auf Länderebene legte der französische Cac 40 um 0,23 Prozent auf 5837,46 Punkte zu. Aktuell bewegt er sich weiterhin auf dem höchsten Niveau seit Ende 2007. Der britische FTSE 100 ("Footsie") stand zuletzt 0,40 Prozent im Plus bei 7399,06 Zählern.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China scheinen sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter anzunähern. Darauf deuten mehrere Medienberichte hin. Das "Wall Street Jounal" etwa berichtete, die beiden Länder könnten einen Teil der in den vergangenen Monaten eingeführten Zölle zurücknehmen.

Derweil ging in Europa die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. Dabei schockte Siemens Gamesa seine Anleger: Der Windenergieanlagenbauer kann zwar auf volle Auftragsbücher blicken. Der anhaltend scharfe Wettbewerb sowie höhere Beschaffungskosten nagen jedoch an der Profitabilität. Besserung ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Im schlechtesten Fall dürfte die Rendite im laufenden Geschäftsjahr nochmals erheblich sinken. Sein Mittelfristziel schob die Siemens-Tochter zudem nach hinten. Die Siemens-Gamesa-Aktien knickten in Mailand um mehr als 8 Prozent ein.

Einen Kurssturz von rund 11 Prozent mussten die Investoren von Pandora verkraften: Der Schmuckhändler stellte einen niedrigeren Gewinn in Aussicht, da die aktuelle Bereinigung der Lager kostspieliger ist als gedacht.

Positive Nachrichten aber kamen von Associated British Foods : Der britische Mischkonzern fing dank guter Geschäfte seiner Textilkette Primark und mit Lebensmitteln den Gewinnrückgang in der Zuckersparte mehr als auf. Die Anteilsscheine zogen an der Footsie-Spitze um rund 5 Prozent an./la/fba

