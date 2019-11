Hellofresh geht es so gut wie nie, innerhalb eines Jahres konnte das deutsche Unternehmen um mehr als 100 Prozent zulegen. Der Kochboxenversender Hellofresh hat im dritten Quartal auch unter dem Strich einen Gewinn erzielt. In den drei Monaten von Juli bis September habe der Überschuss 18,9 Millionen Euro betragen, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Quartalsbericht des Unternehmens hervorgeht. Im dritten Quartal des Vorjahres hatte Hellofresh noch einen Verlust von 34 Millionen Euro verbucht. Das Unternehmen ...

