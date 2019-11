Köln (ots) - Warum noch bis zum nächsten Jahr warten, wenn Tim Mälzer jetzt schon wieder Bock auf kulinarische Herausforderungen auf der ganzen Welt hat? VOX zeigt deshalb bereits ab dem 1.12. sonntags zwei neue Folgen "Kitchen Impossible" sowie "Die Weihnachts-Edition" der Koch-Competition.Im erneuten Duell mit Peter Maria Schnurr (So., 01.12., um 20:15 Uhr) wartet die schwarze Box in Abbadia San Salvatore (Italien), Paris (Frankreich), Bodenmais (Deutschland) und in Breslau (Polen) auf die beiden Kontrahenten. Im Kampf um die Koch-Ehre zwischen Tim Mälzer und Nenad Mlinarevic (So., 08.12., um 20:15 Uhr) wird in Cullen Bay (Schottland), Budapest (Ungarn), Neapel (Italien) und Kobarid (Slowenien) ein unbekanntes Gericht zum Nachkochen serviert.Die TV-Previews zu den beiden Folge finden Sie hier im Newsroom.Im Advent bekommen die VOX-Zuschauer dann mit "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" (So., 15.12., um 20:15 Uhr bei VOX; Wdh. am Fr., 20.12., um 20:15 Uhr bei VOXup) wieder eine ganz besondere Ausgabe der Koch-Competition serviert. Tim Mälzer und Mario Lohninger sowie Roland Trettl und Tim Raue stellen sich dann der Herausforderung, in Teams an den entlegensten Orten regionale Weihnachtsgerichte perfekt nachzukochen. Während es für Tim Mälzer und Mario Lohninger nach Montreal (Kanada) geht, wartet auf Roland Trettl und Tim Raue in der Nähe von Moskau (Russland) eine kulinarische Aufgabe. Wer am Ende gewonnen hat, erfahren die vier Köche erst im Anschluss. Denn zurück in der Heimat angekommen, verbringt das Quartett einen gemeinsamen Koch- und Weihnachtsabend, bei dem sie nicht nur auf ihre kulinarischen Reisen zurückzublicken, sondern auch gemeinsam kochen, sich gegenseitig beschenken und die Frage klären: Welches Duo hat sich den Sieg geschnappt?VOX zeigt die zwei neuen Folgen "Kitchen Impossible" sowie "Die Weihnachts-Edition" der Koch-Competition ab dem 1.12. sonntags um 20:15 Uhr.Weitere neue kulinarische Herausforderungen erwarten den Hamburger Starkoch und seine Kontrahenten bei "Kitchen Impossible" außerdem im nächsten Jahr. Dann wird u.a. Steffen Henssler erstmals dabei sein.Weitere Informationen zu den neuen "Kitchen Impossible"-Folgen und den teilnehmenden Köchen: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/vox/uebersicht/Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas FauteckTelefon: 0221-456 74403Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4430001