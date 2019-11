Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der Oktober war ein goldener, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".Risikobehaftete Anlageklassen hätten sich deutlich besser entwickelt als sichere Anlagen, die zum großen Teil sogar an Wert verloren hätten. Die Anleiherenditen seien nach oben geklettert und die Zinsstrukturkurve habe sich versteilert. Zykliker wie der DAX seien die großen Gewinner gewesen. Eine sinkende politische Unsicherheit, vor allem das Durchbrechen der Eskalationsspirale im Handelsstreit zwischen den USA und China und die abnehmende Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits, hätten auf eine defensive Positionierung vieler Marktteilnehmer getroffen. Eine bisher besser als erwartete Berichtssaison habe ebenfalls unterstützt. Damit die Rally (in den Zyklikern) allerdings anhalte, müssten sich die Wirtschaftsdaten verbessern, die bisher immer noch sehr gemischt ausfallen würden. Wir sind zwar in den letzten Wochen optimistischer geworden und fahren nun wieder eine neutrale Aktienquote, für ein Aktien-Übergewicht müssten sich die vorlaufenden Konjunkturdaten deutlicher aufhellen, so Dr. Bernd Meyer weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...