Die BMW Group will bis 2021 über 4.100 Ladepunkte für elektrifizierte Autos an ihren deutschen Standorten installieren. Sie sind in erster Linie für die Mitarbeiter gedacht, rund die Hälfte der Ladepunkte soll aber auch öffentlich zugänglich sein. Geplant sind überwiegend AC-Lader mit einer Leistung von 11 kW, es sollen aber auch DC-Ladesäulen mit einer Leistung von 50 kW installiert werden. "Eine ...

