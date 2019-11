Chevrolet zeigt auf der SEMA Show in Las Vegas mit dem elektrisch angetriebenen E-10 Concept die "Zukunft des Hot Roding". Als Basis dient ein 1962er Pickup C-10, der unter anderem mit Komponenten aus dem Bolt EV ausgerüstet wurde. Im Grunde genommen wurden auf der Ladefläche des Pickups zwei Antriebe aus dem Bolt verbaut. GM nennt das in der Pressemitteilung "Connect & Cruise-Antriebspaket". In der ...

