Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Windenergieanlagenbauer habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Dienstag. Positiv überrascht hätten zwar der Barmittelzufluss und der Auftragseingang im Geschäft mit Windkraftanlagen an Land. Allerdings habe sich das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019/20 ein überraschend niedriges Profitabilitätsziel gesetzt. Nun könnten die Markterwartungen für den operativen Gewinn prozentual zweistellig nach unten korrigiert werden./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 07:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-11-05/12:11

ISIN: ES0143416115