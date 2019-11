Nach den neuerlichen Rekordständen zu Wochenbeginn dürfte es an der Wall Street auch am Dienstag nach oben gehen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich 0,2 Prozent zu. Gestützt wird die Stimmung weiter von Hoffnungen auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China.

Beide Seiten prüfen offenbar, bereits bestehende Importzölle zurückzufahren, um einem Handelsabkommen den Weg zu bereiten. So sollen US-Unterhändler erwägen, Anfang September erhobene Zölle von 15 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 112 Milliarden Dollar als Zugeständnis zu streichen, um ein sogenanntes "Phase-Eins"-Abkommen zu erreichen.

Aufschluss über die Entwicklung der US-Wirtschaft dürften Konjunkturdaten zum Wachstum im Dienstleistungssektor geben. Zudem veröffentlicht das US-Handelsministerium Zahlen zur Handelsbilanz. Ökonomen erwarten hier einen Rückgang des Handelsdefizits auf 52,20 Milliarden Dollar. Die Daten dürften auch Aufschluss darüber geben, welche Fortschritte US-Präsident Donald Trump bei der Reduzierung des Defizits macht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2019 06:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.