Zürich (www.anleihencheck.de) - Roland Hausheer, Experte für Hochzinsanleihen bei Swisscanto Invest, beleuchtet die aktuellen Entwicklungen des High Yield-Markts und gibt einen Ausblick.Anleiheninvestoren könnten mit den bisher erzielten Erträgen im Jahr 2019 zufrieden sein. Im Segment der High Yield-Bonds würden sich die Zuwächse, je nach Strategie und Währung, bis Ende Oktober im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich belaufen. "Trotz einer Reihe von makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten dürften diverse Faktoren weiterhin für starken Rückenwind am Anleihenmarkt sorgen, was die Auswirkungen mildern und die Credit Spreads bis zum Jahresende stützen sollte. Insbesondere die tiefen Renditen, die geringe Inflation und die lockere Geldpolitik der Zentralbanken rund um die Welt dürften die Nachfrage nach Anleihen seitens institutioneller und privater Investoren im Inland weiterhin beleben", so Roland Hausheer, Experte für Hochzinsanleihen bei Swisscanto Invest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...