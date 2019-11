Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell ONLINE" hat wieder nachgerechnet, wie sich die Mittelaufkommen ausgewählter Fondsgruppen im Monatsvergleich entwickelt haben - und zeigt die Ergebnisse.Aktienfonds hätten zwölf lange Monate lang zu den meist verschmähten Fondsgruppen im deutschsprachigen Raum gezählt: In Summe hätten Anleger in diesem Zeitraum mehr als 83 Milliarden Euro aus den Portfolios abgezogen. Immerhin lasse sich im vergangenen Monat Oktober ein leichter Stimmungsumschwung erkennen, wie die jüngste Auswertung zu den Mittelzu- und Abflüssen des Datenbankanbieters Mountain View zeige: Aktienfonds hätten demnach endlich wieder Gelder einsammeln können, wenngleich das Plus mit 1,65 Milliarden Euro vergleichsweise moderat ausgefallen sei. ...

