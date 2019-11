München (www.fondscheck.de) - Spätestens seit der Berichterstattung rund um Greta Thunberg und der Fridays for Future Initiative ist klar, dass unsere Gesellschaft künftig unmissverständlich auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz achten muss, so extraETF.com in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...