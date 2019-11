Mithilfe modernster Technologien wird EDGE mit der Staatssicherheit verbundene Lösungen und Branchen über den Verteidigungssektor hinaus bringen

In Phase 1 werden mehr als 25 Unternehmen integriert, darunter Emirates Defence Industries Company, Emirates Advanced Investments Group und Tawazun Holding

Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte der VAE, hat heute mit EDGE ein Unternehmen eingeweiht, das die VAE wieder als renommierten Global Player im Hightech-Bereich positionieren soll.

His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan with the CEOs of the newly announced UAE Advanced Technology Company, EDGE (Photo: AETOSWire)