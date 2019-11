IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corporation entdeckt zusätzliche Mineralisierung im Produktionsbereich 1 und installiert Überwachungsbohrungen in Bereichen der Burke Hollow Bohrkampagne 2019

- Die Bohrkampagne 2019 treibt das Burke Hollow Project in Richtung Urangewinnung voran, mit zusätzlichen Monitorbohrungen.

- Die Entdeckung einer zusätzlichen Mineralisierung in neuen und bestehenden Trends erweitert die PAA-1-Produktionszone.

- Erweiterung des PAA-1-Monitorbrunnenrings der 2020 fertiggestellt werden soll, zusätzlich zu den sechsundsiebzig in dieser Kampagne installierten Monitorbrunnen.

Corpus Christi, TX, 5. November 2019 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.youtube.com/watch?v=L1d5BRp5sCU=10s) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen kürzlich eine Bohrkampagne abgeschlossen hat, um sein Burke Hollow In-situ-Recovery ("ISR") Uranprojekt in Richtung Urangewinnung weiter voranzutreiben. Während der Kampagne wurden zusätzliche erforderliche Überwachungsbrunnen für die Produktionsbereichs-berechtigung 1 ("PAA-1") installiert. Im Rahmen der Kampagne wurden 57 Explorations- und Abgrenzungsprüflöcher gebohrt. Die Entdeckung zusätzlicher Mineralisierungen führte zur Erweiterung des Produktionsbereichs der zuvor identifizierten Trends sowie zur Entdeckung eines neuen Trends.

Andrew Kurrus, VP of Resource Development des Unternehmens, erklärte: "Wir sind erfreut über unsere kürzlich abgeschlossene Bohr- und Überwachungskampagne 2019 bei Burke Hollow. Explorations- und Abgrenzungsbohrungen haben zur Entdeckung zusätzlicher Mineralisierungen geführt, die eine größere PAA-1-Produktionszone schaffen werden. Mit jeder Bohrkampagne zeigt das Projekt weitere positive Ergebnisse".

Die Bohrkampagne auf dem Burke Hollow Project 2019 von UEC begann am Montag, den 11. März 2019 mit zwei Vertragsbohrgeräten, dazugehöriger Ausrüstung und Außendienstmitarbeitern. Die anfänglichen Ziele der Kampagne waren die Installation aller Klassen von Überwachungsbohrungen, die für PAA-1 erforderlich sind, einschließlich der äußeren Überwachungsbohrungen, aller erforderlichen ersten übereinander liegenden und zweiten übereinander liegenden Überwachungsbohrungen und der Basisüberwachungsbohrungen. Dies führte zur Installation von 76 Monitorschächten, wie nachfolgend zusammengefasst:

- Dreiundvierzig Monitorbrunnen wurden gebohrt und verrohrt;

- Zwölf erste darüberliegende Sandmonitorbrunnen wurden gebohrt und verrohrt;

- Sieben zweite darüberliegende Monitorschächte wurden gebohrt und verkleidet; und

- Vierzehn grundlegende Monitorbohrungen wurden gebohrt und verrohrt, darunter vier bereits vorhandene Monitorbohrungen aus früheren Bohrungen.

Zu den ersten Plänen gehörten auch das Bohren von mindestens dreißig zusätzlichen Erkundungs- und Abgrenzungsbohrungen entlang mehrerer leicht gebohrter Segmente der mineralisierten Fronten von Goliad Lower B, die in fünf vorangegangenen Bohrkampagnen untersucht wurden. Nach dem Bohren dieser ersten 30 Löcher wurden mehrere potenzielle Trenderweiterungen identifiziert und 27 weitere Abgrenzungslöcher fertiggestellt, um PAA-1 vor dem endgültigen Design und der Installation des Überwachungsbohrlochs zu aktualisieren und zu bewerten. Darüber hinaus wurde während der Kampagne auch ein neu entdeckter Trend untersucht, der hauptsächlich auf dem Updip (oxidierten Seite) liegt. Die Bohrergebnisse der Explorations- und Abgrenzungstrends stellen sich wie folgt dar:

- Goliad B-1 Sand mineralisierte Trendlänge stieg um 2600 Fuß;

- Die Erhöhung der Trendlänge des mineralisierten Sandes Goliad B-2 betrug 3100 Fuß; und

- Der neu entdeckte Goliad B-3 Sand, dessen bekannte Trendlänge bisher gemessen wurde, beträgt 2900 Fuß, mit zusätzlichem ungebohrtem Potenzial.

Die Erweiterung des Monitorrings wird derzeit neu konzipiert, um den erweiterten Mineralisierungstrends Rechnung zu tragen. Das Unternehmen plant, die Burke Hollow PAA-1-Bohrungen Anfang 2020 wieder aufzunehmen, um den erweiterten Bohrlochring für die Produktionszone abzuschließen.

Bohrlöcher, die mit Hilfe von Neutronenspaltungsgeräten (PFN) protokolliert wurden, was dazu führte, dass Abschnitte mit einer Steindicke (GT) von gleich oder größer als 0,3 unter Verwendung eines Cutoff-Parameters von 0,02 % pU308 erstellt wurden, sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Bohrdaten PFN-Protokollierung SAND

- 0,02

Abschaltung

BOHR-IBrunnentypDATUM TD TOP DICK.GRADEGT HORIZON

D (FT (PF (PFN (PFN (PFT

246.0-Expl Loch 3/12/20460 411.7.5 0.0520.38LB2

337.5 19 5 9

254.5-Expl Loch 3/19/20440 383.7.0 0.1300.90LB2

331.8 19 0 8

223.5-Expl Loch 3/19/20420 240.13.0 0.0620.80UB

368.0 19 0 7

232.0-Expl Loch 4/4/201440 380.8.5 0.0370.31LB1

344.0 9 5 0

262.5-Expl Loch 4/12/20480 398.6.0 0.0860.51LB1

325.0 19 0 3

283.0-Expl Loch 4/12/20500 420.18.0 0.1412.54LB1

315.0 19 5 3

' ' ' ' 451.5.0 0.0670.33LB2

0 3

279.0-Expl Loch 4/17/20500 431.6.5 0.0570.37LB1

314.5 19 0 2

' ' ' ' 440.9.5 0.0440.42LB2

0 0

IMW2 Umweltbewu4/22/20420 373.10.5 .0.101.08LB1

sst 19 5 2 0

IMW3 Umweltbewu4/23/20420 365.11.5 0.1341.54LB1

sst 19 0 6

IMW5 Umweltbewu4/23/20460 403.11.5 0.1121.28LB1

sst 19 0 0

' ' ' ' 421.8.0 0.0940.75LB2

5 2

IMW6 Umweltbewu4/30/20460 422.5.0 0.0620.30LB2

sst 19 5 8

' ' ' ' 428.15.0 0.1151.72LB2

0 6

IMW8 Umweltbewu5/14/20480 414.12.5 0.1291.61LB1

sst 19 5 7

IMW9 Umweltbewu5/16/20480 423.18.0 0.0530.95LB1

sst 19 0 4

IMW7A Umweltbewu5/23/20420 373.10.5 0.1221.28LB1

sst 19 0 1

' ' ' ' 385.14.0 0.0480.68LB2

0 4

IMW10 Umweltbewu5/23/19420 389 7.5 0.1090.82LB2

sst 0

PM100 Umweltbewu6/24/20400 376.7.5 0.0570.42LB1

sst 19 5 5

282.5-Expl Loch 8/14/20480 415.8.0 0.0720.57LB1

321.0 19 5 6

283.5-Expl Loch 8/15/20480 407.21.5 0.0541.16LB1

318.0 19 0 4

282.0-Expl Loch 8/22/20480 407.5.0 0.2721.35LB1

324.5 19 5 9

280.5-Expl Loch 9/3/201480 402.22.5 0.0831.86LB1

326.5 9 0 4

235.0-Expl Loch 10/1/20440 373.8.5 0.1371.16LB1

348.0 19 0 7

' ' ' ' 404.4.5 0.0770.34LB3

5 5

275.0-Expl Loch 10/15/2480 414.5.5 0.0840.46LB1

318.0 019 5 1

Wie in der Tabelle dargestellt, erfüllten 22 Bohrlöcher (sechs mit zwei Zonen) in der Kampagne 2019 diese Kriterien, darunter neun Brunnen, die als Umweltmonitore eingestuft wurden, und die restlichen dreizehn als Erkundungs-/Diagnosebohrlöcher, mit denen bestehende Trends erkundet und erweitert werden sollten.

Das Burke Hollow Projekt des Unternehmens ist ein 30,21 Quadratkilometer großes Grundstück im östlichen Bee County, Texas. Das Projekt befindet sich innerhalb des etablierten South Texas Uranium Belt entlang des Downdip Goliad Trends und befindet sich etwa 50 Meilen südöstlich der Hobson Processing Plant des Unternehmens. Das Unternehmen begann seine Explorationsbohrkampagne in Burke Hollow am 22. Mai 2012, und das jüngste Bohrprogramm wurde am 17. Oktober 2019 abgeschlossen.

Die Mineralisierungstrends von Burke Hollow Goliad liegen in Tiefen von 160 bis 1100 Fuss und folgen dem Umriss einer antiklinalen Struktur, die reichlich Erdgas und Öl aus mehreren darunter liegenden Formationen produziert hat. Mehrere Meilen potenzieller mineralisierter Trendlänge sind bisher nur wenig erforscht.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen regulatorischen Anforderungen gemäß NI 43-101 erstellt und von Clyde L. Yancey, P.G., Vice President-Exploration for the Company, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, überprüft.

Über Uranium Energy Corp.

Uranium Energy Corp. ist ein in den USA ansässiges Uranbergbau- und Explorationsunternehmen. In Südtexas sind die Hub-and-Spoke-Aktivitäten des Unternehmens durch die voll lizenzierte Hobson Processing Facility verankert, die für die ISR-Projekte Palangana, Burke Hollow und Goliad zentral ist. In Wyoming kontrolliert UEC das Reno Creek-Projekt, das das größte zulässige ISR-Uranprojekt in den USA vor dem Bau ist. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Arizona, New Mexico und Paraguay, ein Uran/Vanadium-Projekt in Colorado und eine der hochwertigsten und größten unerschlossenen Ferro-Titan-Lagerstätten der Welt mit Sitz in Paraguay. Die Aktivitäten des Unternehmens werden von Experten mit einem anerkannten Profil für hervorragende Leistungen in ihrer Branche geleitet, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den Schlüsselbereichen Uranexploration, -entwicklung und -bergbau basiert.

