Von Giulia Petroni

MAILAND (Dow Jones)--Im Streit um die Umstrukturierung der Mediaset SpA mit Großaktionär Vivendi wächst der Druck auf die Parteien, sich außergerichtlich zu einigen. Ein Gericht in Mailand hat eine Anhörung auf den 22. November vertagt, um den Streithähnen die Möglichkeit einer Einigung zu geben. Vivendi will die Verschmelzung der Mediaset-Einheiten in Italien und Spanien unter einer neuen niederländischen Holdinggesellschaft verhindern.

Im Oktober hat der französische Medienkonzern Vivendi beim Gericht in Mailand beantragt, das Vorhaben von Mediaset zu unterbinden. Vivendi begründete den Antrag mit der "Missachtung grundlegender Aktionärsrechte". Von der Umstrukturierung würde nur der Mediaset-Mehrheitseigentümer Fininvest profitieren. Fininvest ist die Holding der Familie des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi.

