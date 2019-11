05.11.2019 - Die publity AG ( ISIN DE0006972508) hat eine Büroimmobilie in Ismaning bei München gewinnbringend veräußert. Der entsprechende Vertrag wurde nun notariell beurkundet, das Closing der Transaktion wird noch in 2019 erwartet. Somit können die durch publity erreichten Wertsteigerungen bei dem Objekt am Markt realisiert werden. Über Details zum Käufer und zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die ca. 3.530 Quadratmeter große Immobilie in Ismaning wurde im November 2017 erworben. Seitdem konnten wichtige Mietverträge verlängert und die Gebäudequalität durch die Optimierung der ...

