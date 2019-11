Mainz (ots) -Woche 45/19Mittwoch, 06.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Geheimnisse der digitalen RevolutionMultimedia und InternetDeutschland 20166.20 Geheimnisse der digitalen RevolutionFreiheitskämpfer und VerbrecherDeutschland 20167.05 Täter im NetzDer Fall BrizziUSA 2019( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.10 MörderjagdEin teuflischer PlanFrankreich 20159.55 MörderjagdKalte RacheFrankreich 201610.40 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit11.25 MörderjagdTod einer Familie12.10 MörderjagdTod in San Francisco12.55 Das war dann mal wegWestpaket, Intershop & KaderakteDeutschland 201813.40 Das war dann mal wegOstmark, Westsandmann & TransitstreckeDeutschland 201814.25 DDR mobil - Hoch hinaus mit InterflugDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach AtlantisGroßbritannien 201623.55 Rätselhafte GeschichteHitlers EndeGroßbritannien 20150.40 heute journal1.10 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 20181.55 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 20182.35 Der Zweite WeltkriegNeue AllianzenDeutschland 20183.20 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 20184.05 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 20184.50 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 2018Woche 45/19Donnerstag, 07.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.55 Der Zweite WeltkriegÜbermachtDeutschland 20187.40 Der Zweite WeltkriegVerbrannte ErdeDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.10 Der Zweite WeltkriegApokalypseDeutschland 20189.55 ZDF-HistoryKrieg der ZeichnerDeutschland 201510.25 Die neuen Nazis - Vor der WendeDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.55 Die neuen Nazis - Internationale NetzwerkeDeutschland 201912.40 Die neuen Nazis - Der Nationalsozialistische UntergrundDeutschland 201913.25 ZDFzoomDie gezielte ManipulationFake-News-Macher im NetzDeutschland 201913.55 ZDFzoomStaatsfeinde in UniformDeutschland 201914.25 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem LandDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr22.25 Geheimes Saudi-ArabienAuf den Spuren des Terrors23.10 Geheimes Saudi-ArabienAuf der Spur des Geldes23.55 Geheimes Saudi-ArabienAufbruch und Unterdrückung0.35 heute journal1.05 Die SSHeydrichs Herrschaft1.50 Die SSDer Machtkampf2.30 Die SSHimmlers Wahn3.15 Die SSTotenkopf4.00 Die SSDie Waffen-SS4.40 Die SSMythos OdessaWoche 46/19Samstag, 09.11.Bitte Programmänderung beachten:21.45 ZDF-HistoryAlles Bluff?! Die großen Hochstapler der GeschichteDeutschland 2017"Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz"entfällt( weiterer Ablauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen )Sonntag, 10.11.Bitte Programmänderungen beachten:21.45 1491 - Amerika vor KolumbusDie ersten MenschenKanada 2017"Wie der Mensch die Welt eroberte: Von Afrika in die Welt" entfällt22.30 1491 - Amerika vor KolumbusJäger und BauernKanada 2017"Wie der Mensch die Welt eroberte: Der Weg nach Australien"entfällt23.15 1491 - Amerika vor KolumbusWissen und MachtKanada 2017"Wie der Mensch die Welt eroberte: Der Weg nach Asien" entfällt0.00 1491 - Amerika vor KolumbusVerlorene WeltKanada 2017"Wie der Mensch die Welt eroberte: Der Weg nach Europa" entfällt0.45 Mythen-JägerDas Geheimnis der MayaGroßbritannien 2014"Wie der Mensch die Welt eroberte: Der Weg nach Amerika" entfällt( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen )Montag, 11.11.Bitte Programmänderung beachten:5.00 Mythen-JägerDer Stab des MoseGroßbritannien 2014"Mythen-Jäger: Das Geheimnis der Maya" vorgezogen auf 10.11.0.45 Uhr( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 13.11.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:10.45 Abgezockt!Der Anlagebetrüger Felix VossenDeutschland 2018"Milliardenspiel in Monaco - Ein Oligarch kauft die Justiz"entfällt11.30 ZDFzoomBoeings TodesmaschinenDer Skandal um die 737 MaxDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 14.11.Bitte Programmänderung beachten:13.00 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 2018"Ermittler! - Mehrfachtätern auf der Spur" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:22.30 ZDFzeitSupermächte - Russlands Rückkehr?Deutschland 2018"ZDF-History: KGB - Moskaus geheime Macht" entfällt( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4430758