Southern Copper Corp. (US84265V1052) ist ein integrierter Kupferminenbetreiber. Er produziert ganz überwiegend Kupfer. Dabei fallen als Nebenprodukte unter anderem Molybdän, Silber und Zink an.Die Aktivitäten gliedern sich in die Segmente der peruanischen Förderung, die mexikanischen Tagebaubetriebe und das als IMMSA-Einheit benannte Untertagebau-Segment in Mexiko. In Peru umfassen die Aktivitäten die Minenkomplexe Toquepala und Cuajone sowie die Schmelz- und Raffinerieanlagen, einer Industriebahn und Hafenanlagen, die beide Minen bedienen.Tia Maria - Projekt erhält GenehmigungDie peruanische Regierung hat nun nach langer Verzögerung die Genehmigung für den Bau des Tia-Maria-Kupferprojektes in der südlichen Islay-Provinz erteilt, welches ein Investitionsvolumen von 1,4 Mrd. Dollar umfasst.

