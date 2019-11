Hamburg (ots) - Tchibo Foto ist ein neuer dauerhaft angebotener Service des Hamburger Handelsunternehmens. Zum Start gibt es auf ausgewählte Produkte mehr als 60 Prozent Rabatt. Mit einer speziellen Software lassen sich im Handumdrehen einzigartige Erinnerungen mit eigenen Fotos gestalten, etwa Adventskalender oder wertvolle Leinwände. Geliefert wird direkt nach Hause.Rund 85 Prozent der weltweit gemachten Fotos pro Jahr werden mit dem Smartphone aufgenommen. Und gleich dort verschwinden sie häufig in den Tiefen des Speichers. Mit dem neuen Service Tchibo Foto bekommen Bilder die Bedeutung, die sie verdienen. Und werden zu bleibenden Erinnerungen.Tchibo baut sein dauerhaftes Serviceangebot aus und bietet neben einer Internet Fitness Plattform ab sofort auch seinen neuen Online Fotoservice unter foto.tchibo.de. Ab sofort gibt es Fotobücher zum Einführungspreis mit mehr als 60 Prozent Rabatt. Ein 100-seitiges Hardcover-Buch im DIN A4-Format kostet nur 19,99 statt 57,95 Euro. Mit 200 Seiten sind es 39,99 statt 107,95 Euro. Dieses Angebot ist limitiert und gilt, solange der Vorrat reicht.Das Besondere: Neben klassischen Fotobüchern in vielfältigen Formaten und Abzügen ab 7 Cent bietet Tchibo Foto auch ausgefallene Geschenkideen zum Selbstgestalten.Tchibo Foto stellt kostenlos eine Software zum Download zur Verfügung (für Mac und Windows), mit deren Hilfe die Fotoprodukte individuell gestaltet werden können. Alternativ lassen sich die meisten Produkte auch online gestalten. In beiden Fällen benötigen selbst Ungeübte nur wenige Minuten zum Kreieren des persönlichen Emaille-Bechers zum Beispiel, oder für ein Fotopuzzle, Schneekugeln, Jahreskalender oder hochwertige Wandbilder. Allein acht verschiedene Tassen-Arten stehen zur Wahl.Rechtzeitig zu Weihnachten bietet Tchibo Foto zudem individuelle Adventskalender mit eigenem Fotomotiv. Gefüllt sind sie mit Marken-Schokolade. Oder soll's noch süßer sein? Dann empfiehlt sich der Adventskalender, bei dem hinter jedem Türchen ein Foto des Enkelkindes oder der Lieblingskatze wartet. Und das schon ab 7,95 Euro.Die Fotoprodukte kommen innerhalb weniger Werktage direkt zum Kunden nach Hause. Die Versandkosten betragen 1,99 Euro für Fotoabzüge, 4,99 Euro für Fotogeschenke und 6,99 Euro für Leinwände.Tchibo Foto ist online zu erreichen unter foto.tchibo.de. Den Gutschein für die Fotobücher zum Sonderpreis können sich Kunden ab sofort unter foto.tchibo.de/gutschein sichern.Unter folgendem Link finden Sie die Presseinformation sowie passendes Bildmaterial:https://cloudbox.tchibo.com/index.php/s/7kb05TYSkdwywH6Passwort: blitzlichtPressekontakt:Weitere Informationen für Journalisten:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.dewww.tchibo.comwww.tchibo.com/blogwww.twitter.com/tchibo_presseOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/4430779