Original-Research: ADVA Optical Networking SE - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ADVA Optical Networking SE Unternehmen: ADVA Optical Networking SE ISIN: DE0005103006 Anlass der Studie: Q3-Ergebnisse Empfehlung: Hinzufügen seit: 05.11.2019 Kursziel: EUR 8,60 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes erhöht das Kursziel von EUR 8,50 auf EUR 8,60, aber stuft die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herunter. Zusammenfassung: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 14,4% auf EUR 144,3 Mio. (FBe: EUR 137,5 Mio.; Q3/18: EUR 126,2 Mio.) und lag nach neun Monaten mit EUR 405,7 Mio. um 9,5% über dem Vorjahresniveau (9M/18: EUR 370,5 Mio.). Das Proforma-EBIT von Q3/19 belief sich auf EUR 7,4 Mio. (FBe: EUR 6,6 Mio.; Q3/18: EUR 6,8 Mio.), was 5,1% des Umsatzes entspricht. Die Zahlen lagen über unseren Prognosen und auch am oberen Ende der Unternehmensplanung, die einen Umsatz von EUR 135-145 Mio. und eine Proforma-EBIT-Marge von 3% -6% vorsah. Das Umsatzwachstum wurde mit Unterstützung aller Technologien erzielt, aber drei erwartete zukünftige Wachstumstreiber, nämlich der kürzlich eingeführte FSP 3000 Teraflex, der 5G-Rollout und NFV (Network Function Virtualisation), haben bisher keine erheblichen Umsatzbeiträge geleistet. Dies erhöht unsere Zuversicht, dass das Umsatzwachstum bei ADVA weiterhin robust bleibt. Wir heben das Kursziel auf EUR 8,60 an (zuvor: EUR 8,50), aber stufen die Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen herunter, um den jüngsten Kursanstieg zu widerspiegeln. First Berlin Equity Research has published a research update on ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006). Analyst Simon Scholes increased the price target from EUR 8.50 to EUR 8.60 but downgraded the stock from Buy to Add. Abstract: Sales climbed 14.4% to EUR 144.3m in Q3/19 (FBe: EUR 137.5m; Q3/18: EUR 126.2m) and were 9.5% ahead after nine months at EUR 405.7m (9M/18: EUR 370.5m). Proforma Q3/19 EBIT was EUR 7.4m (FBe: EUR 6.6m; Q3/18: EUR 6.8m), equivalent to 5.1% of sales. The numbers were above our forecasts and also towards the upper end of Q3 guidance which was for sales of EUR 135-145m and a proforma EBIT margin of 3%-6%. Sales growth was achieved with support from all technologies, but three expected future growth drivers, namely the recently launched FSP 3000 Teraflex, 5G rollout, and NFV (network function virtualisation), have still to kick in with substantial revenue contributions. This increases our confidence that sales growth at ADVA will remain buoyant. We raise the price target to EUR 8.60 (previously: EUR 8.50) but lower the recommendation from Buy to Add to reflect recent share price appreciation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19281.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2019 09:01 ET (14:01 GMT)