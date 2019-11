In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,25%-Anleihe der AVES Transport 1 GmbH & Co. KG (WKN: A2YN2F) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Es ist die zweite in diesem Jahr begebene Anleihe der AVES Transport 1 GmbH & Co. KG.

Hinweis: Auch die erste in 2019 emittierte AVES Transport-Anleihe 2019/24 (WKN: A2TSPC) mit einem Volumen von 5,0 Mio. Euro und einem Zinskupon von ebenfalls 5,25% p.a. wurde von den KFM-Experten mit 3,5 Sternen bewertet.

Zur Bewertung: Laut Anaylsten werde das Containergeschäft durch die Tendenz des Outsourcings an Leasinggesellschaften beflügelt, so dass die Reedereien sich wieder verstärkt auf das Kerngeschäft des einfachen Transports konzentrieren können. Zudem strebe die Europäische Kommission ein höheres Landfrachtvolumen auf der Schiene bis 2050 an. Die insgesamt positive Entwicklung von Weltwirtschaft und Welthandel wirke sich laut KFM-Analyse ...

