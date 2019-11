Köln/München (ots) - Das Leben mit Kindern ist oft wunderschön und turbulent zugleich. Bei Fragen, Sorgen und Problemen suchen sich immer mehr Mütter und Väter Hilfe im Netz. NetMoms begleitet Familien bereits seit 2007 als digitaler und personalisierter Ratgeber und bietet neben Stories aus dem Alltag und wertvollen Tipps auch die Möglichkeit, Erfahrungen mit anderen Eltern in der Community auszutauschen.Im Oktober setzt sich NetMoms mit einem Rekordzuwachs an die Spitze der deutschen Elternportale. Mit 4,61 Millionen Unique Usern (AGOF digital facts 2019-10) zieht NetMoms mit einem Vorsprung von 358.000 Unique Usern an Eltern.de vorbei. Im Vergleich zum Vormonat konnte das Portal nach den aktuellen Zahlen der AGOF um 45 Prozent wachsen.Seit dem Sommer diesen Jahres kooperiert NetMoms mit dem BurdaForward-Portal FOCUS Online. Die stärkere Verzahnung trägt nun erste Früchte. "Durch die intensivere Zusammenarbeit der beiden Redaktionen ist NetMoms in der Lage noch aktueller auf die Fragen und Bedürfnisse von Eltern einzugehen. Das Portal vereint genau die Inhalte, die Mütter und Väter sowie werdende Eltern sich wünschen - vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis ins Teenager-Alter", so Dr. Tanja Prinzessin zu Waldeck, Gründerin des Portals und Chief Operating Officer bei BurdaForward.Marc Flamme, bei BurdaForward verantwortlich für NetMoms, sagt: "Ich freue mich, dass sich die konsequente Weiterentwicklung des Produktes, die verstärkte Investition in redaktionelle Inhalte sowie unsere team- und standortübergreifende Arbeit auszahlt."Über NetMomsAls digitale Freundin teilt NetMoms das Schöne und Verrückte am Leben mit Kindern. Die NetMoms-Redaktion macht sich täglich auf die Suche nach neuen, spannenden Themen, die Mütter begeistern und ihr Herz berühren. Die Community bietet als Progressive Web App das beste Produkt für die Bedürfnisse von Schwangeren, Müttern und Vätern. 4,61 Millionen Eltern und solche, die es werden möchten, besuchen NetMoms monatlich (AGOF digital facts 2019-10).Pressekontakt:Antonia WilhelmHead of CommunicationsTel.: +49 89 9250-4280E-Mail: antonia.wilhelm@burda-forward.deOriginal-Content von: BurdaForward GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121533/4430792