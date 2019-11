Seoul (ots/PRNewswire) - Verbunden durch das Streben nach Exzellenz präsentieren LG SIGNATURE und die Mailänder Scala die Kunst der perfekten Performance.LG SIGNATURE startete eine Zusammenarbeit mit dem berühmten italienischen Opernhaus La Scala in Mailand. Die neue Kooperation soll nicht nur das Leitmotiv der Marke - Art Inspires Technology, Technology Completes Art - unterstreichen, sondern auch das anhaltende Engagement von LG SIGNATURE, die Vielfalt kreativer Exzellenz zu unterstützen.LG SIGNATURE wird als Premiummarke von LG Electronics sowie als Partner und offizieller Ausstatter des Teatro alla Scala eine Reihe besonderer Erlebnisse präsentieren, die auf die großartigen Aufführungen des weltberühmten Opernhauses abgestimmt sind. Die Marke wird ihr technologisches Know-how dem Teatro alla Scala zur Verfügung stellen, um die Zuschauer die Magie und die Emotionen, die mit Oper und Ballett verbunden sind, erleben und spüren zu lassen. Dafür werden mehrere Räume innerhalb des Theaters mit LG SIGNATURE Produkten ausgestattet. Diese bieten durch modernste technologische Lösungen eine neue Definition für die Konzepte von Unterhaltung und Kunst und gewährleisten eine ausgezeichnete Bild- und Tonqualität.Das 1778 erbaute Teatro alla Scala - allgemein als "La Scala" bezeichnet - kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken und gilt heute als eines der führenden Opernhäuser Europas. Der architektonisch exquisite Ort inspirierte viele der größten Dirigenten und Opernsänger der Welt zu ihren besten Aufführungen. Ähnlich wie die Scala ist LG SIGNATURE ein Synonym für das Streben nach Perfektion und höchster Leistung. Die Premium-Lifestyle-Marke setzt nach wie vor auf Technologie und Design der Spitzenklasse und entwickelt verblüffende Geräte, welche die Eleganz und zeitlose Ausstrahlung mit der Scala teilen.Die Scala und LG SIGNATURE feierten die Zusammenarbeit mit der Präsentation eines Video-Sets während der letzten Aufführungsreihe (2. bis 22. September) der beliebten Oper Rigoletto. Das Video zeigt über den LG SIGNATURE Wallpaper TV mit seiner branchenführenden OLED-Technologie den lebendigen Backstage-Bereich der Scala und macht die Größe dieses Opernhauses erlebbar. Der Kurzfilm veranschaulicht die unverkennbare Stärke von LG SIGNATURE und der Scala, Höchstleistungen zu erbringen.Darüber hinaus wird LG SIGNATURE als "Technologischer Sponsor" der kommenden Ausstellung Nei palchi della Scala - Storie milanesi mitwirken. Diese Ausstellung erkundet die Entwicklung der Scala und feiert ihre historische sowie kulturelle Bedeutung. Vom 8. November bis zum Mai 2020 geöffnet, bietet sie Besuchern auch die Möglichkeit, sich die Premium-Produkte von LG SIGNATURE im opulenten Rahmen des berühmten Mailänder Opernhauses anzuschauen. Darüber hinaus wird LG SIGNATURE die Scala während der "Prima" (Premiere zur neuen Aufführungssaison) mit einer eigenen Videowand in der Galleria Vittorio Emanuele in Mailand unterstützen, auf der Zuschauer die Oper als Live-Streaming erleben können. LG SIGNATURE bietet seinen Premium-Kunden auch weiterhin exklusive, unverwechselbare Markenerlebnisse und arbeitet mit renommierten Einrichtungen und Institutionen zusammen, welche die Philosophie und Leidenschaft von LG SIGNATURE für Perfektion teilen.Informationen zu LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke in mehreren Produktkategorien des globalen Innovators LG Electronics. LG SIGNATURE wurde entwickelt, um anspruchsvollsten Verbrauchern ein zeitgemäßes Wohnerlebnis zu bieten, das Klarheit, Eleganz und Luxus ausstrahlt. Die unverwechselbaren LG SIGNATURE Produkte vereinen das Beste von allem, was LG zu bieten hat. Sie wurden unter Berücksichtigung ihres wahren Wesenskerns - ihrer Essenz - entwickelt. Sie konzentrieren sich auf die wesentlichen Funktionen bei gleichzeitiger Bewahrung des modernen, charakteristischen Designs von LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.LGSIGNATURE.com&d=DwMFaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=uog6ENkJ5loLUpC65oh3usMVeGfIpumscoWi4rlQLeI&m=gJ_6zQnr6WkUngyBCDHQDV2_y9ULF1UGvEaDGv_II0k&s=xxOlnwCvlVK37IEwcvF5-7YcGgVcjUl9icSLf4lOOo0&e=).Video - https://www.youtube.com/watch?v=wfG5Ic-aPg4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1022302/TV_SIGNATURE_Teatro_Alla_Scala.jpgPressekontakt:Hajin Lee82-2-2287-0923haji.lee@hkstrategies.coOriginal-Content von: LG SIGNATURE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130002/4430785