BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der schwachen Konjunktur stellen die fünf Wirtschaftsweisen Medienberichten zufolge die schwarze Null im Bundeshaushalt in Frage. Ein Festhalten an einem ausgeglichenen Haushalt berge die Gefahr, den Abschwung noch zu verstärken - das schreibe der Sachverständigenrat in seinem Gutachten, das am Mittwoch an die Bundesregierung übergeben wird. Wie "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und "Süddeutsche Zeitung" am Dienstag online berichteten, rechnen die Wirtschaftsweisen für 2020 zudem nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 0,9 Prozent. Zieht man ab, dass es in dem Jahr mehr Arbeitstage gibt, bleibt ein Plus von 0,5 Prozent. Eine tiefergehende Rezession sehen die Wirtschaftsweisen demnach aber nicht./tam/DP/edh

AXC0294 2019-11-05/15:40