Die Hoffnungen auf einen Handelsfrieden zwischen USA und China steigen. Doch es gibt zwei weitere Gründe, warum die US-Börsen im Rallymodus sind.

Alle drei große Indizes an der Wall Street öffneten am Dienstag den fünften Tag in Folge höher. Grund sind die steigenden Hoffnungen auf einen Handels-Frieden zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Der Dow Jones stieg schnell um 38,12 Punkte oder 0,14 Prozent auf 27.500 Punkte. Der S&P 500 eröffnete 0,1 Prozent hoher auf 3.080 Zähler. Der Composite-Index an der Technologiebörse Nasdaq legte nach der Eröffnungsglocke 0,2 Prozent auf 8.446 Punkte zu.

China drängt Präsident Donald Trump, im Rahmen des "Phase One"-Vertrags, der noch in diesem Monat unterzeichnet werden kann, weitere Zölle abzuschaffen, so die jüngsten Berichte. Handelssensitive Chiphersteller wie Advanced Micro Devices stiegen um 1,2 Prozent.

Der Optimismus um die Auflösung des Handelskrieges, eine weitgehend besser als erwartete Ertragssaison im dritten Quartal und ein optimistischer Jobbericht vom Oktober haben diesen Monat zu einer Wall-Street-Rally geführt. Der S&P 500 und der Nasdaq schlossen am Montag zum zweiten Mal in Folge auf Rekordhöhen, während der Dow Jones zum ersten ...

