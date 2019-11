(shareribs.com) London 05.11.2019 - In den Brexit-Wirren in London geht die Tagespolitik immer wieder unter. Ein Unterhausausschuss in London hat sich für die Entkriminalisierung von Cannabis ausgesprochen.Der Ausschuss für Angelegenheiten Schottlands im Londoner Unterhaus hat sich für die Entkriminalisierung des Cannabisbesitzes und der -verwendung ausgesprochen. Die Mitglieder des Ausschusses teilten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...