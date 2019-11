FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa will sich mit den Gewerkschaften für das Kabinenpersonal an einen Tisch setzen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat CEO Carsten Spohr die Spitzenvertreter von Ufo, Verdi und Cabin Union (CU) zu einem Gespräch am Mittwoch um 18:00 Uhr eingeladen. Es sollen "Lösungsspielräume erörtert und mögliche nächste Schritte besprochen werden". Die Ufo hatte für Donnerstag und Freitag Streiks bei der Lufthansa angekündigt.

"Die verfahrene Situation in der Kabine, die in dieser Woche zu einem weiteren Arbeitskampf zu führen droht, ist weder unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch unseren Kunden länger zumutbar", wird Spohr in der Mitteilung zitiert. "Für unser Unternehmen und sicherlich auch für Sie als Interessensvertreter der Kabine ist diese Entwicklung äußerst bedauerlich." Eine Lösung könne nur im Dialog liegen.

November 05, 2019

