=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Lenzing für die Einführung der Blockchain-Technologie zur Faser-Identifikation sowie Leistungen als oberösterreichischer Leitbetrieb und bedeutender Wirtschaftsmotor in der Region ausgezeichnet Unternehmen Lenzing - Die Lenzing AG hat am Montag, 4. November 2019, die "Digital-Corona" in Gold gewonnen. Der begehrte Wirtschaftspreis wurde zum ersten Mal in dieser Kategorie vergeben. Prämiert werden Unternehmen, die die Digitalisierung der betrieblichen Prozesse, der Produkte und Dienstleistungen sowie des Geschäftsmodells in den vergangenen Jahren dynamisch vorangetrieben haben. Lenzing durfte sich gleich bei der Premiere über den ersten Preis für die Einführung der Blockchain-Technologie zur Faser-Identifikation über die gesamte textile Wertschöpfungskette freuen. "Konsument/innen wollen zunehmend wissen, woher die Materialien für die Kleidungsstücke kommen, die sie kaufen, und welchen Weg sie genau genommen haben. Lenzing verfolgt mit der Einführung der Blockchain-Technologie das ambitionierte Ziel, volle Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette zu schaffen und damit einen Wandel in einer Branche voranzutreiben, in der weniger als fünf Prozent der führenden 250 Bekleidungsmarken ihre Produkte bis zur Faser zurückverfolgen können", sagt Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. Seinen Kunden und Partnern ermöglicht Lenzing damit, ihre Fasern der Marke TENCEL und deren Holzquelle in jedem Produktions- und Vertriebsschritt zu identifizieren. Konsument/innen können die Herkunft ihrer Textilprodukte mithilfe eines QR-Codes feststellen. Lenzing fördert dadurch auch unmittelbar das Geschäft mit ihren sehr nachhaltig produzierten Lyocellfasern der Marke TENCEL. Mit Fasern der Marke LENZING ECOVERO war die Lenzing Gruppe Vorreiter bei der physischen Rückverfolgbarkeit ihrer Fasern und tritt jetzt in das Zeitalter der digitalen Identifizierung ein. Nach Bekanntgabe der Kooperation mit TextileGenesis präsentierte Lenzing beim diesjährigen Fashion Summit in Hongkong ihr erstes Pilotprojekt, das gemeinsam mit dem Technologieunternehmen aus Hongkong sowie dem WWF und der Marke "Chicks" umgesetzt wurde. Dies war ein bedeutender Meilenstein bei der Einführung der Blockchain-Technologie. Im Zuge der kommenden Monate wird Lenzing weitere Pilotprojekte mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette durchführen. Ab 2020 soll die Plattform vollständig einsatzfähig sein. Zwtl.: Starkes Signal für Industriestandort Oberösterreich Für ihre Leistungen als oberösterreichischer Leitbetrieb und bedeutender Wirtschaftsmotor in der Region erhielt Lenzing außerdem den "Standort-Corona" in Bronze. Mit seiner kontinuierlich hohen Investitionstätigkeit am Standort Lenzing trägt das Unternehmen laufend zur Stärkung des Wirtschaftsraumes bei. 2019 stellte Lenzing etwa den Ausbau des Zellstoffwerks am Standort fertig und steigert damit die Produktionskapazitäten auf 320.000 Tonnen pro Jahr. Im Rahmen ihrer ambitionierten Klimaziele beschloss Lenzing außerdem, EUR 40 Mio. in die Ausweitung der Produktion des Rohstoffs Schwefelsäure am Standort Lenzing zu investieren. Mit einer neuen Luftreinigungs- und Schwefelwiederaufbereitungsanlage werden künftig nicht nur die Eigenversorgung für den Rohstoff optimiert und die Prozesssicherheit erhöht. Auch der ökologische Fußabdruck wird durch die Investition weiter verbessert. Mit ca. 3.100 Mitarbeiter/innen (Stand: 30.06.2019) am Standort Lenzing, darunter mehr als 130 Lehrlinge, ist die Lenzing Gruppe einer der Leitbetriebe des Industriestandortes Oberösterreich und als solcher auch wichtiger Arbeitgeber sowie Treiber für Wachstum und Innovation. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind im zentralen Bereich "Global Research & Development" am Standort Lenzing gebündelt; per Ende Juni 2019 arbeiteten ca. 200 Mitarbeiter/innen in dem Bereich an der Neu- und Weiterentwicklung von Technologien, Prozessen, Produkten und Anwendungen im Bereich holzbasierter Cellulosefasern. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=uEoWxi944gXs [https:// mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=uEoWxi944gXs] PIN: uEoWxi944gXs Rückfragehinweis: Filip Miermans Vice President Corporate Communications & Investor Relations Lenzing AG Telefon: +43 7672 701 2743 E-Mail: f.miermans@lenzing.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

