FRANKFURT (Dow Jones)--Dem Dünegmittel- und Salzehersteller K+S droht eine Herabstufung der Bonität durch die Ratingagentur Moody's. Sie überprüfe das Rating von Ba2, hieß es. Der Ausblick sei entsprechend von stabil auf "rating under review" geändert worden.

Überprüft würden die Auswirkungen der Gewinnwarnung vom September auf den Verschuldungsgrad und die Cashflow-Generierung, schrieb Moody's. Dabei würde die operative und finanzielle Entwicklung in den ersten neun Monaten berücksichtigt, über die K+S am 14. November berichten wird. Auch die für den Tag angekündigte überarbeitete Prognose werde in die Überprüfung einbezogen.

November 05, 2019 10:16 ET (15:16 GMT)

