Zürich (ots) - Mit dem «Pre-Check SNBS 2.0» hat das Netzwerk Nachhaltiges BauenSchweiz NNBS ein kostenloses Werkzeug zum schnellen und einfachenEinschätzen der Nachhaltigkeit von Hochbauprojekten veröffentlicht.Gedacht ist es vor allem für Architekten, Investoren undBauherrschaften, die ohne vertiefte Fachkenntnisse dasNachhaltigkeitspotenzial eines Projekts abklären wollen. Dadurchlässt sich frühzeitig feststellen, auf welche Aspekte zu achten istund wo die Herausforderungen liegen.Die Vorprüfung mit dem Tool erlaubt es, sich in der frühenstrategischen Phase rasch einen Überblick über die Stärken undSchwächen eines Projekts zu verschaffen oder verschiedene Immobilienmiteinander zu vergleichen. Der Pre-Check lässt sich ohne grossenAufwand durchführen: Je nach Projektumfang dauert er 30 bis 120Minuten. Durch das Beantworten von einfachen Fragen zum Projekt wirddieses auf Nachhaltigkeit geprüft. Berechnungen oder aufwendigeRecherchen im Vorfeld sind nicht nötig. Die Resultate werdenanschliessend anhand von Grafiken verständlich dargestellt. Zudemidentifiziert der Pre-Check auch mögliche Stolpersteine auf dem Wegzur nachhaltigen Immobilie.Als Basis für das Tool, das in dieser Form einzigartig ist, dient derStandard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS 2.0 Hochbau. Momentan istder Pre-Check für die Erneuerung von Wohn- und Bürogebäudenoptimiert. Mit einer gewissen Unschärfe liefert er aber auchnützliche Aussagen für Projekte mit anderen Nutzungen. DasArbeitsinstrument steht als Excel-Tool zweisprachig in Deutsch undFranzösisch zur Verfügung und kann nach Registration kostenlos imWebshop des NNBS unter www.shop.nnbs.ch heruntergeladen werden.Kontakt:René MosbacherMedienverantwortlicher NNBS044 316 10 67medien@nnbs.chOriginal-Content von: Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100054251/100835808