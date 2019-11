Hier geht's zur Bison-App: http://bit.ly/BISON-MM Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Finpulse Summit am 5.11: Digitalisierung der Finanzmärkte und Regulierung http://bit.ly/34bLZoD Wenn Digitalisierung auf Regulierung trifft geht es heiß her. Auf dem FinPulse Summit in Stuttgart diskutieren hochrangige Vertreter beider Lager auf internationalem Niveau. Dr. Joachim Schwerin ist einer der führenden Ökonomen der Europäischen Kommission in Brüssel. Sein Fokus liegt auf den KMUs - also den Kleineren und Mittleren Unternehmen und deren Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten. Er sagt: Es steckt so unglaublich viel Potenzial in der Blockchain Technik - Wir müssen alles tun, um auch kleinen und mittleren Unternehmen zu fördern und zu unterstützen - der Erfolg ist beinahe garantiert.