Die DZ Bank hat den fairen Wert für Pfeiffer Vacuum nach Quartalszahlen von 124 auf 134,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Harald Schnitzer teilte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Einschätzung des Unternehmens, dass sich die Nachfrage im kommenden Jahr belebt. Denkbar sei ferner, dass der Großaktionär Busch die Beteiligung am Hersteller von Vakuumpumpen erhöhe./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 15:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 15:53 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0114 2019-11-05/17:21

ISIN: DE0006916604