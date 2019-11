Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte besser gelaufen sein als das des Vorjahres, schrieb Analyst Ian Mitchell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv dürften sich höhere Preise, niedrigere Verwaltungskosten sowie das Ausbleiben von Streiks in Frankreich für den Energieerzeuger und -händler ausgewirkt haben./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 15:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 15:23 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0115 2019-11-05/17:22

ISIN: DE000UNSE018