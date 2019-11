Taufrisch hat die Bank of China (0,37 Euro; A0M4WZ; CNE1000001Z5) ihr Zahlenwerk für das dritte Quartal vorgelegt. Die Erträge kletterten um 12,7% auf 140,2 Mrd. Renminbi, während der Nettogewinn um 5,6% auf 49,8 Mrd. Renminbi zulegte. In den ersten neun Monaten verbesserten sich die Erträge um 10,9% auf 416,9 Mrd. Renminbi und der Gewinn stieg um 5,2% auf 171,2 Mrd. Renminbi.Dennoch musste das zu den vier größten chinesischen Banken zählende Institut in den ersten drei Quartalen einen Rückgang der Eigenkapitalrendite (RoE) um 0,7 Prozentpunkte auf 13% hinnehmen. Die Wachstumsschwäche der chinesischen Wirtschaft im Gefolge der Handelsstreitigkeiten mit den USA bekommt zunehmend auch die Bank of China zu spüren. ...

