Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Air France-KLM nach dem jüngsten Investorentag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,37 Euro belassen. Die Details zu den mittelfristigen Plänen, die Margen strukturell zu verbessern, seien sehr hilfreich gewesen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass die Aktie derart negativ reagiert habe, sei den sehr hohen Erwartungen geschuldet./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 15:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2019-11-05/18:18

ISIN: FR0000031122