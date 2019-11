Advanced Blockchain AG: Zeichnung von 128.520 Aktien bei Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Advanced Blockchain AG: Zeichnung von 128.520 Aktien bei Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 05.11.2019 / 18:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Im Rahmen der am 22.10.2019 beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital hat die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt, Xetra, ISIN: DE000A0M93V6) Zeichnungen von bestehenden und neuen Synergieinvestoren für 128.520 Aktien zum Bezugspreis von EUR 5,40 je Aktie angenommen, dies entspricht 6,1 % des Grundkapitals. Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR 0,7 Mio. soll der weiteren Unternehmensexpansion sowie der weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen. Über die Advanced Blockchain AG Advanced Blockchain AG ist eine börsengehandelte Blockchain-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien auf XETRA, Frankfurt und anderen Börsen gehandelt werden. Die Gesellschaft entwickelt und gestaltet Blockchain-Softwärelösungen für führende Industrieunternehmen. Advanced Blockchain AG entwickelt außerdem ihr eigenes Blockchaintechnologie-Basissystem namens "peaq" ( www.peaq.io). Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG sind auf der Internetseite www.advancedblockchain.com erhältlich. --------------------------------------------------------------------------- 05.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Chausseestraße 86 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München EQS News ID: 904555 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 904555 05.11.2019 ISIN DE000A0M93V6 AXC0361 2019-11-05/18:19