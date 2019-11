FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gewinn der Deutschen Bahn dürfte laut einem Zeitungsbericht in den ersten neun Monaten deutlich gesunken sein. Der Bahnvorstand werde dem Aufsichtsrat am Donnerstag einen Zwischenbericht vorlegen, der Zweifel am Gewinnziel von "mindestens" 1,9 Milliarden Euro Gewinn (EBIT) in diesem Jahr aufkommen lasse, schreibt das Handelsblatt. Laut den Zahlen per Ende September liegt das Ergebnis mit 669 Millionen Euro für die Kernbereiche der Bahn um knapp 30 Prozent unter dem Wert des Vorjahres und auch 11,4 Prozent unter den schon reduzierten Planungen. Der Zwischenbericht liegt dem Handelsblatt nach dessen Angaben vor. Kernsparten sind der Personen- und Güterverkehr sowie die Infrastruktur.

Größtes Sorgenkind sei die Güterverkehrstochter DB Cargo. Vor allem im Inland habe das Unternehmen weniger Fracht transportiert. Der Gesamtumsatz liege laut dem internen Bericht um 27 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraumes. Noch gravierender sei aber, dass der Umsatz um 172 Prozent hinter den eigenen Planungen zurückblieb. Ende September sei schon ein Verlust bei Cargo von 231 Millionen Euro aufgelaufen. Die Güterverkehrstochter schreibt seit vier Jahren Verluste, 2018 waren es 190 Millionen Euro, so die Zeitung.

Die Deutsche Bahn wollte sich zu dem internen Bericht an den Aufsichtsrat nicht äußern.

November 05, 2019

