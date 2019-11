Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat nach seinem imposanten Wochenstart und der Rückeroberung der 13.000er Marke am Dienstag zu einer Verschnaufpause angesetzt. In der Tat hatte ich in der DAX-Betrachtung für Dienstag eine solche als wahrscheinlicher erachtet, als eine Korrekturbewegung zurück in den Bereich um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...