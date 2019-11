Die mit Abstand relevanteste Diskussion zu einem Einzelwert im w:o Forum bleibt auch in dieser Woche Wirecard. Nachdem sich der Kurs des Zahlungsdienstleisters in dieser Woche zu erholen begonnen hatte, bleibt die Stimmung in der w:o Community weiterhin postitiv. Der entsprechende Thread wird täglich noch immer mehr als 15.000 Mal (!) aufgerufen. Nutzer "Der _Roemer" meint: Ich denke, auf die aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...