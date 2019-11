Der neue Fido X4 verfügt über eine vielseitige, intelligente Sensorik an vorderster Front

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) kündigte heute die Einführung des FLIR Fido X4 an, die neueste, fortschrittlichste Version seines tragbaren Premium Sprengstoffspurendetektors. Der Fido X4 bietet eine unerreichte Empfindlichkeit für ein breites Spektrum an Sprengstoffen, sodass Benutzer Bedrohungen auf einem Niveau erkennen können, auf dem andere Geräte versagen.

Die TrueTrace-Detektionstechnologie von FLIR Systems verfügt über eine neue 5-Kanal-Sensoranordnung, die eine erweiterte Bedrohungsabdeckung bietet. TrueTrace kann eine Vielzahl an Sprengstoffen im Nanogramm- bis Subnanogramm-Bereich präzise erkennen, einschließlich militärischer, kommerzieller, improvisierter und selbst hergestellter Sprengstoffe, sodass Benutzer durch die Erkennung von Bedrohungen innerhalb von nur zehn Sekunden verwertbare Informationen gewinnen können.

Ein FLIR PackBot Hardware-Integrationskit synchronisiert den Fido X4 mit dem unbemannten Landefahrzeugen (Unmanned Ground Vehicle, UGV) des Unternehmens, die häufig für die Entsorgung von Sprengstoffen und Bomben eingesetzt werden. Dank der plattformübergreifenden Anpassungsfähigkeit von Fido können Benutzer das Gerät vom handgeführten Betrieb auf unbemannte Systeme umschalten, um Bedrohungen aus der Ferne zu erkennen.

"Unser neuer Fido X4 ist für alle kritischen Sicherheitsanwendungen einsatzfähig, von stark frequentierten Checkpoints und Stichproben bis hin zu Fußpatrouillen und Fern-Operationen, und kann überall dort eingesetzt werden, wo er benötigt wird", so David Ray, Präsident des Regierungs- und Verteidigungsbereichs bei FLIR Systems. "FLIR möchte Betreibern intelligente Sensorlösungen bieten, mit denen sie in Sicherheit bleiben. Mit Tausenden von Fido-Geräten, die bereits in mehr als 40 Ländern im Einsatz sind, baut der X4 auf der weltweiten Erfolgsgeschichte des Personals für Militär und öffentliche Sicherheit auf."

Der Fido X4 wiegt drei Pfund und ist ergonomisch gebaut, um die Ermüdung des Bedieners zu minimieren. Er ist für einen längeren Betrieb von bis zu 16 Stunden mit zwei im laufenden Betrieb austauschbaren 8-Stunden-Akkus ausgelegt. Die neue, vereinfachte Benutzeroberfläche des X4 bietet integrierte Videoanleitungen, Bedienerführung und farbkodierte Warnungen mit Stärkeanzeige für den schnellen und entschlusskräftigen Einsatz. Die Analyse und Berichterstattung wird durch mehrere Konnektivitätsoptionen vereinfacht, sodass kritische Daten schnell geteilt werden können.

FLIR und autorisierte Vertriebspartner nehmen aktuell Vorbestellungen für den Fido X4 entgegen. Versandstart ist im Dezember 2019. Das PackBot Hardware-Integrationskit wird im Jahr 2020 entwickelt.

Für weitere Informationen oder zum Bestellen des FLIR Fido X4 besuchen Sie https://www.flir.com/x4.

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Fokus auf intelligente Sensorlösungen für Verteidigungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen und Technologien zu entwickeln, die dazu beitragen, dass fundiertere Entscheidungen zum Schutz von Leben und Lebensumfeld getroffen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

