Zu den größten Verlierern am US-Aktienmarkt zählt heute die Aktie des Biotechunternehmens Myriad Genetics (WKN: 897518). Grund hierfür sind die heute vorgelegten Quartalszahlen, die deutlich unterhalb der Markterwartungen ausfielen. So spricht man in den USA von einem wirklich hässlichen Quartal, dass Myriad Genetics da hingelegt habe. Ich denke, dass die Aktionäre das, angesichts von Kursverlusten von inzwischen über -40%, so unterschreiben dürften. Doch schauen wir uns das hässliche Quartal von Myriad Genetics einmal zusammen in aller Ruhe an!

Denn nur so können wir eruieren, ob dieser "Crash" vielleicht sogar eine gute Einstiegschance bieten könnte. Konkret vermeldete der Konzern für sein erstes Fiskalquartal des laufenden Geschäftsjahres 2019/2020 einen Quartalsumsatz in Höhe von 186,3 Mio. US-Dollar (circa -8%). Dabei fuhr die Gesellschaft auch noch einen Nettoverlust in Höhe von -20,6 Mio. US-Dollar respektive -0,28 US-Dollar je Aktie ein. Immerhin reichte es wenigstens bereinigt noch zu einem kleinen Gewinn in Höhe von 5,8 Mio. US-Dollar bzw. 0,08 US-Dollar je Aktie.

Allerdings lagen die Konsensschätzungen der Analysten eigentlich bei einem Quartalsumsatz von 202,1 Mio. US-Dollar sowie einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,32 US-Dollar. Viel drastischer hätten die vorgelegten Quartalszahlen diese Erwartungen daher kaum verfehlen können. Positiv an diesem, in der Tat sehr hässlichen, Quartal war daher einzig und allein die Entwicklung des operativen Cash Flows, der sich auf 15,8 Mio. US-Dollar mehr als verdoppeln konnte.

Auch der Ausblick des Managements ...

