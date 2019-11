Wie das US-Analysehaus Bernstein Research heute schreibt, scheint der Test von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) bei McDonald's in Kanada kein so großer Erfolg sein. Zur Erinnerung: Beyond Meat hatte Ende September bekannt gegeben, dass McDonald's in bestimmten Filialen in Kanada einen veganen Burger unter dem Namen P.L.T. (Abkürzung für: Plant, Lettuce and Tomato, auf Deutsch: Pflanzen, Salat und Tomaten) anbieten werde. Sollte dieses Angebot von den Kunden angenommen werden, wäre zunächst eine Ausdehnung dieses Angebots auf ganz Nordamerika möglich gewesen.

Später hätte man dann sogar eine Ausdehnung dieses Angebots auf die ganze Welt ins Auge gefasst. Dies wäre ein großer Erfolg für Beyond Meat gewesen, zumal der in Deutschland erhältliche Big Vegan TS aus dem Hause Nestlé stammt. Der Analyst von Bernstein Research will nun aus Gesprächen mit dem Management um CEO Ethan Brown herausgehört haben, dass dieser Test in Kanada nicht so erfolgreich laufe wie erhofft. Insofern steht wohl eine entsprechende Ausweitung des Angebots derzeit nicht auf der Agenda.

