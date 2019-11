DXC Technology (NYSE: DXC) hat heute eine Multi-Cloud-Lösung zur Orchestrierung, Automatisierung und Governance vorgestellt, die die Bereitstellung von Managed Services in jeder Cloud transformiert.

DXC Managed Multi-Cloud Services powered by VMware bietet ein konsistentes, skalierend angepasstes Servicemanagement und ermöglichen den Kunden eine Maximierung ihrer VMware-Investitionen, um mit Multi-Cloud einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Die neue Cloud-Lösung wurde hier auf der VMworld Europe angekündigt.

Laut IDC werden bis 2024 etwa 90% der "Global 1000"-Unternehmen über Strategien für das Multi-Cloud-Management verfügen, die integrierte Tools in öffentlichen und privaten Clouds umfassen. DXC Managed Multi-Cloud Services powered by VMware stellt eine universelle Cloud-Management-Plattform zur Verfügung, die Selfservice, Automatisierung und kontinuierliche Bereitstellung von IT-Services über das Modell Infrastructure-as-Code (IaC) bietet.

DXC Managed Multi-Cloud Services powered by VMware beschleunigt die Markteinführung, automatisiert Managed Services und die Bereitstellung von Anlagen und hilft bei der Kostenoptimierung. Die neue Lösung bietet softwaredefinierte Vernetzung und ermöglicht DevSecOps wobei Sicherheit und Governance mithilfe von IaC in mehreren Clouds über Blueprinting, Bereitstellungs-Pipelines und Richtlinien gegeben sind.

"Multi-Clouds sind inzwischen Realität, jedoch kann die Verwaltung dieser Cloud-Umgebungen kompliziert sein", sagte Eugene O'Callaghan, Senior Vice President und General Manager, Cloud and Platform Services, DXC. "DXC Managed Multi-Cloud Services powered by VMware bietet eine ganzheitliche Lösung für das Cloud-Management, um den digitalen Wandel in hybriden Cloud-Umgebungen zu beschleunigen, Workloads für die Cloud und traditionelle IT zu optimieren und den richtigen Workload auf der richtigen Plattform bereitzustellen."

Mit DXC Managed Multi-Cloud Services powered by VMware wird eine umfassende Integration in der gesamten IT-Landschaft überflüssig, während Erfahrung mit Management und Betrieb über mehrere VMware-Cloud-Anbieter hinweg konsistent ist. Basierend auf VMware vRealize Automation Cloud, knüpft das Angebot an einen bewährten Management-Stack an und stellt Managed Services für aktuelle und zukünftige Multi-Cloud-Architekturen bereit.

"Sowohl DXC als auch VMware haben IT-Transformation und Wachstum immer vorangetrieben", sagte Susan Nash, Senior Vice President, Strategic Corporate Alliances, VMware. "Durch die Kombination der hybriden Cloud-Angebote von VMware mit den Cloud Services und der Branchenexpertise von DXC bietet DXC Managed Multi-Cloud Services powered by VMware der IT die Möglichkeit, schnell eine universelle Managementlösung in allen Cloud-Umgebungen bereitzustellen und so einen gemeinsamen Sicherheits-, Governance- und Compliance-Rahmen zu schaffen, der bei der Risikominimierung und beschleunigten Einführung der Cloud hilft."

DXC Managed Multi-Cloud Services powered by VMware ist in DXC Bionix und Platform DXC integriert, der firmeneigenen Bereitstellungsplattform der nächsten Generation.

DXC und VMware

Seit mehr als 15 Jahren entwickelt DXC Technology IT-Lösungen basierend auf Technologien von VMware. Als weltweit führender Anbieter von Cloud-, Sicherheits-, Speicher- und Netzwerkvirtualisierung sowie Desktop- und Mobilitätsmanagement unterstützt VMware, ein Mitglied des DXC Partner Network, Unternehmen bei der Umsetzung digitaler Transformationen. Im Portfolio von DXC befinden sich mehrere tausend gemeinsame VMware-Kunden und über 1.000 ausgebildete und akkreditierte VMware-Experten.

